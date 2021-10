Juventus, Dybala: “Per come si era messa la partita, va bene il pareggio”

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Juventus, Paulo Dybala, autore del gol del pareggio bianconero su rigore, ha commentato così la partita del Meazza

"Per come era messa la partita, è un punto molto importante. Siamo la Juventus e vogliamo sempre vincere, ma oggi abbiamo giocato contro una squadra che gioca bene. Dobbiamo migliorare nella fase offensiva, altrimenti non sarà sufficiente. Il mio momento? Dispiace sempre stare fuori. Il rinnovo? Sono da tanti anni qui, penso che è arrivato il momento di aiutare i giovani e fare il meglio per la squadra".