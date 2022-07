Dybala a Miami in attesa di una chiamata: tra Oriana, allenamenti e le telefonate di Antun

"Miami è il quartier generale di questa stramba estate: si è rifugiato là subito dopo aver riempito di lacrime lo Stadium di Torino e aver assaggiato i primi applausi interisti in una partita amichevole per beneficenza organizzata da Samuel Eto’o. Da allora, è passata parecchia acqua sotto ai ponti e sul mercato l’Inter è scattata dai blocchi come un centometrista. Lui, invece, aspettava notizie tra spiagge caraibiche e party patinati con vecchi amici come Blaise Matuidi o possibili futuri compagni come il Tucu Correa. Accanto sempre Oriana Sabatini, la fidanzata pop-star e nipote d’arte: sua zia è la tennista Gabriela Sabatini, idolo d’Argentina che incantò tra fine ’80 e inizio ‘90", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Oltre il relax, esiste poi il campo. Anzi, i campi, distanti circa 8mila chilometri: quello centrale delle trattative milanesi in cui si cerca di strappare un nuovo contratto e quello in cui in Florida Paulo fatica per non perdere la forma ed essere al top quando arriverà il momento. Il telefono per l’amico e agente Jorge Antun è sempre acceso: del resto, era molto amico del papà di Dybala, prematuramente scomparso per un tumore quando l’attaccante aveva solo 15 anni. Nell’allenamento giornaliero, invece, lo sta aiutando un preparatore personale, che lo segue passo passo durante le ferie", aggiunge il quotidiano.