Dybala: “Mai avuto paura in estate, ho trovato il miglior posto per me”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Paulo Dybala, centravanti della Roma, ha parlato così del periodo in estate in cui era senza squadra: "E' particolare quando arrivi in una situazione del genere, ma dovevo mantenere la calma. Avevo bisogno di allenarmi con una squadra perché si avvicinava il campionato e c'è anche il Mondiale: non ho mai avuto paura, ho trovato il miglior posto per me".