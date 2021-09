Dybala: “Rientro dalle Nazionali, ancora fatica col sonno. Rinnovo? Speriamo”

L'attaccante della Juventus ha parlato delle difficoltà dovute agli impegni con le Nazionali per i sudamericani

Dybala, dopo la partita con il Malmoeè tornato sulla questione delle Nazionali rispondendo alle domande di Skysport e ha sottolineato: «Avevamo bisogno di una vittoria così e visto che le cose in campionato non andavano bene le cose. A che punto sono di condizione? Prima parlavo con i miei compagni sudamericani per capire come stavano loro. Io ho viaggiato di giorno e ancora sto ritrovando il ritmo del sonno, dormiamo poco ed è difficile arrivare in forma alle gare. Ma dobbiamo giocare e non possiamo fare altro. Oggi le cose sono andate bene e adesso abbiamo qualche giorno in più per recuperare in vista della gara di domenica».