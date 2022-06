Dybala, nessuna deadline all’Inter: ecco quando Marotta affonderà il colpo

Ancora da definire il futuro di Paulo Dybala. Tuttavia, secondo Tuttosport, l'attaccante argentino e il suo entourage non hanno imposto nessuna scadenza all'Inter: "Il quadriennale a 5 milioni più uno di bonus che ha messo sul piatto l'amministratore delegato nerazzurro è l'opzione più interessante che ha in mano l'entourage del giocatore. Nel caso dell'Inter, i problemi sono legati alle pretese di Jorge Antun a livello di premio alla firma e commissioni però non va dimenticato come, dopo l'ultimo incontro tra le parti, si era parlato sì di distanze, ma non difficili da colmare. L'impasse dell'Inter è dovuto all'altolà arrivato da Steven Zhang dopo l'acquisto di Romelu Lukaku anche perché in attacco, al momento, ci sono Lautaro Martinez, Edin Dzeko, Joaquin Correa, Alexis Sanchez senza contare chi deve ancora trovare sistemazione (Pinamonti in primis). L'idea di Marotta è affondare il colpo con Dybala una volta liquidato il Niño Maravilla e, in tal senso, i prossimi dieci giorni possono essere decisivi. L'entourage dell'ex giocatore della Juve - che da domani sarà ufficialmente senza squadra - non ha posto alcuna deadline".