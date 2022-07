Repubblica – Dybala, tutto fermo: nuovo contatto con l’Inter ma nessuna novità

Ancora nessuna novità per quanto riguarda il futuro di Paulo Dybala: l'attaccante argentino, svincolato dalla Juventus, attende una mossa dall'Inter, ma al momento i nerazzurri non possono affondare il colpo. Repubblica prova a fare il punto della situazione: "A proposito di stelle, è ancora incerto il futuro di Dybala. La situazione è congelata, ieri un altro contatto con l'Inter non ha prodotto novità sostanziali: i nerazzurri hanno ribadito di volerlo fortemente, per costruire un attacco monstre con Lautaro e Lukaku. Ma devono alleggerire i costi e le partenze imminenti di Vidal e Sanchez direzione Flamengo non bastano: prima di fare passi concreti bisogna salutare almeno uno tra Dzeko e Correa. Paulo aspetta. Ma le tentazioni non mancano".