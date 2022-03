Dybala, CdS: “Ecco la nuova offerta della Juve: ben diversa dalla prima, intenzioni chiare”

In casa Juventus tiene banco il tema rinnovo di Dybala. L'argentino è in scadenza e si alimentano voci di un possibile addio

In casa Juventus tiene banco il tema rinnovo di Dybala. L'argentino è in scadenza e oggi è trapelata la voce di una clamorosa offerta dell'Inter per la Joya. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione: "L'intesa trovata lo scorso ottobre non vale più, la stretta di mano tra Maurizio Arrivabene e Antun è stata sorpassata dagli eventi e la Juve proporrà un'offerta ben diversa: ridimensionata in termini di ingaggio (dagli 8 milioni netti più 2 di bonus si scende a un'offerta da 7 milioni più bonus) e di durata (tre anni e non cinque), verrà soprattutto abbattuta la quota delle commissioni per l'agente", spiega il quotidiano che poi aggiunge: "Le intenzioni della Juve sono chiare, la reazione di Dybala è ancora da valutare nonostante la sua voglia di restare. Così mentre Paulo si ferma, la trattativa è pronta a ripartire".