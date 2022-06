Dybala, acquisto che va oltre al campo: ecco cosa pensa la dirigenza dell’Inter

Paulo Dybala è sempre più vicino all'Inter . Un'operazione che convince tutti, dalla dirigenza allo staff tecnico. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'attaccante argentino sarebbe un acquisto top anche per questioni extra campo:

"Alla fine di questa settimana tutto dovrebbe essere sistemato: difficilmente si andrà oltre. Dybala all'Inter è un colpo che convince tutte le componenti del club: l'area dirigenziale con Marotta e Ausilio, l'area tecnica con Simone Inzaghi, e pure quella societaria, con Steven Zhang che da tempo ha dato il via libera all'operazione. Dybala in nerazzurro è, per intendersi, anche un acquisto importante in termini di immagine: non si viaggia troppo con la testa nel pensare che diverse iniziative mediatiche saranno legate al nome di Dybala".