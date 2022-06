Dybala e Pogba, svincolati di lusso: allenamento in attesa di Inter e Juventus?

I due ex compagni di squadra si sono ritrovati in vacanza a Miami: occasione buona per una seduta di allenamento

In attesa di comunicare la loro prossima destinazione, Paulo Dybala e Paul Pogba si sono ritrovati a Miami: i due, ex compagni di squadra ai tempi della Juventus, ne hanno approfittato per allenarsi insieme, come documentato dall'argentino sui suoi profili social.