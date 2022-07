In Francia – Dybala, rispunta la pista PSG. Ma prima serve la partenza di Neymar

Attualmente senza squadra, in attesa di capire se e quando l'Inter potrà affondare il colpo, Paulo Dybala spera di conoscere quanto prima la sua prossima destinazione. In Francia, secondo Le10Sport, parlano di un ritorno di fiamma del Paris Saint-Germain. Per far sì che la pista parigina possa diventre concreta, tuttavia, serve prima l'addio di Neymar, sotto contratto fino al 30 giugno 2027 e messo alla porta dai vertici del club transalpino.