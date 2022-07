Retroscena Dybala, CdS: “Marotta, questa raccomandazione agli agenti. Poi piani scombinati”

Un interessante aneddoto raccontato dal Corriere dello Sport su Paulo Dybala e l’Inter. In particolare, sulla Joya e Beppe Marotta

Un interessante aneddoto raccontato dal Corriere dello Sport su Paulo Dybala e l’Inter. In particolare, sulla Joya e il CEO Sport nerazzurro, Beppe Marotta. “Soltanto Beppe Marotta, che sette anni prima l’aveva portato a Torino da Palermo e che ripeteva agli intimi di voler bene al ragazzo, ha mostrato una certa attenzione, presentando comunque a maggio un’offerta economica ritenuta insoddisfacente, oltretutto nel corso di un pomeriggio da circo Barnum.

«Mi raccomando, non fatelo sapere ai giornalisti» la raccomandazione fatta dall’ad agli agenti di Dybala che, presentatisi nella sede interista con tanto di Giacomo Petralito al seguito, hanno trovato ad attenderli i quotidiani e i siti del Paese, isolani compresi, Javier Zanetti e Simone Inzaghi, la fanfara degli alpini Magenta e le Frecce tricolori: nessuno può insegnare a Marotta come si gestiscono i media e la comunicazione. A scombinare i piani è però intervenuto Big Rom Lukaku, esprimendo apertamente la volontà di lasciare il Chelsea per tornare all’Inter”, si legge. E il resto è cosa nota…