GdS – Dybala pronto a rientrare in gruppo: “Contro l’Inter dalla panchina”

Paulo Dybala è pronto ad allenarsi con i compagni in vista del big match in programma domenica sera a San Siro con l'Inter

L'Inter domenica sera avrà di fronte anche Paulo Dybala. L'argentino ha ormai del tutto superato l'infortunio muscolare accusato, come evidenzia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Paulo Dybala da oggi si allenerà in gruppo e quindi la Joya punta con decisione il rientro fra i convocati per la gara con l’Inter. L’argentino era già pronto a fare un lavoro completo nella giornata di ieri, ma il resto della squadra (di ritorno da San Pietroburgo solo nel pomeriggio e andata direttamente alla Continassa) ha svolto solo un lavoro di scarico, come sempre nel giorno dopo le gare. Paulo da stamattina sarà a disposizione per l’intera seduta e domenica sera a San Siro dovrebbe partire dalla panchina per poi giocare una parte di match se sarà necessario", si legge.