EDICOLA TS – Inter, non solo Dybala. Scamacca, via libera!

"Inter, non solo Dybala. Scamacca: via libera!". Recita così il titolo del box dedicato all'Inter sulla prima pagina di Tuttosport in edicola giovedì 27 gennaio 2022. "I nerazzurri rispondo alla Juve: controllano la situazione sulla Joya e lavorano col Sassuolo". La copertina è dedicata a Vlahovic, definito il nuovo CR7.