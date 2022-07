Dybala, una settimana per decidere: offerta Inter superiore a quelle di Roma e Napoli

L'attaccante argentino non ha ancora deciso la sua prossima destinazione: nei prossimi giorni per scegliere

Paulo Dybala attende ancora di conoscere il nome della sua prossima squadra, tra l'interesse datato dell'Inter, il rilancio della Roma e il possibile inserimento del Napoli. Come scrive Tuttosport, settimana decisiva per l'attaccante argentino, "che a Torino attende una mossa di Marotta prima di valutare le soluzioni alternative, con Napoli e Roma che hanno mosso i primi passi verso di lui, offrendo un ingaggio simile, ma non dello stesso livello, a quello proposto dall'Inter un mese fa, ovvero 7 milioni, di cui 5 fissi e 2 di bonus legati a presenze e vittorie. Ancora una settimana e la Joya dovrà scegliere il suo domani e chissà se Sanchez nel frattempo avrà già lasciato Milano".