Inter, Marotta sogna la seconda stella con Dybala. Tridente? Inzaghi lo vede nel 3-5-1-1

L'Inter e Dybala continuano a flirtare in attesa della mossa decisiva. Inzaghi studia come poterlo inserire nella sua squadra

In attesa di una definizione, l'Inter continua a sognare Paulo Dybala. L'argentino sembrava a un passo, poi la frenata. E ora possono inserirsi anche altri club come Milan, Napoli e Roma.

"Nel 3-5-2 nerazzurro, che Inzaghi rispetta con devozione dogmatica, Dybala potrebbe fare solo la seconda punta, meglio se staccata dietro (3-5-1-1) e meglio se in coppia con Lukaku. Il tridente da sogno, con Dybala a sostegno della Lu-La (3-4-1-2), sarebbe solo l’eccezione, per partite agevoli o disperate. Nel momento più difficile della stagione scorsa, Simone avrebbe potuto osare qualcosa di simile, con Calhanoglu trequartista, ma preferì tenere fede al suo modulo. La sensazione è che Inzaghi, come alternative offensive, preferirebbe tenersi una prima punta come Dzeko e una da corsa come il fido Correa", sottolinea La Gazzetta dello Sport.