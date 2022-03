Gelo Dybala, ecco perché la Juve temporeggia. Inter? Il club bianconero ha una strategia

Non ci sarà oggi l’incontro tra la Juve e l’attaccante argentino, i bianconeri non sembrano più così convinti di rinnovare il contratto

Andrea Della Sala

Era in programma oggi il tanto atteso incontro tra la Juve e Dybala per discutere il rinnovo, incontro rimandato dal club bianconero. La sensazione è che non ci sia proprio la voglia di andare avanti insieme.

"Non c’è fretta di discutere con lui di un domani insieme, quindi probabilmente non c’è la voglia di farlo. Avrebbero dovuto vedersi domani, dopo settimane di messaggi trasversali, allusioni, occhiatacce e tutto un non detto che invece diceva proprio tutto, ma ieri la società ha chiamato i rappresentanti del giocatore rinviando l’appuntamento alla fine del mese, quando il campionato si fermerà. Un po’ per non mescolare le faccende di mercato con la rincorsa allo scudetto e gli ottavi di Champions e molto perché la Juve non ha gradito il tam tam che ha preceduto quest’incontro abbondantemente annunciato e che invece avrebbe preferito tenere segreto", spiega Repubblica.

"È un ulteriore indizio di quanto i rapporti, perlomeno quelli tra la dirigenza bianconera (e in particolare Arrivabene) e l’entourage del giocatore, siano ormai logorati. Jorge Antun, l’amico-agente di Dybala, era arrivato a Torino dall’Argentina alla fine della settimana scorsa, “convocato” proprio dalla Juve. Carlos Novel, che cura le sponsorizzazioni, era atterrato ieri mattina da Barcellona: non ha fatto a tempo a mettere piede in Italia che ha dovuto organizzare il viaggio di rientro".

"La sensazione è che la Juve voglia cuocere Dybala a fuoco lento, logorarne i nervi e indurlo a convincersi che per lui sarebbe meglio rifiutare una proposta che la società gli recapiterà per forza, che non sarà poi così disdicevole (si parla di 7 milioni l’anno per tre anni) ma che contiene in sé quella gelida freddezza che può ferire il giocatore ben più di una sfalciata ai guadagni: insomma, se la Joya dicesse no grazie, alla Continassa mica si straccerebbero le vesti. Anzi. Se poi andasse all’Inter, il club che più gli sta ronzando attorno (è una manovra di disturbo o c’è dell’altro?), farebbe gioco far passare Dybala come una sorta di traditore. Di sicuro molti club di livello si stanno interessando alla vicenda, perché un 10 svincolato di quel calibro non è che capiti tutti i giorni: hanno già preso informazioni Milan, City, Atletico e Betis, e questo nonostante Antun non sia un vero procuratore e non abbia agganci praticamente a nessun livello. Insomma, non è Dybala che si sta proponendo in giro", chiude il quotidiano .