CdS – Dybala al Manchester United con Ten Hag: incontro con l’intermediario

L'allenatore olandese è in pole per la panchina dei Red Devils: l'attaccante argentino è una delle sue prime richieste

"L'ultimo top club europeo a muoversi verso Dybala è stato il Manchester United. Concretamente, incontrando in Inghilterra l'intermediario che, da qualche settimana a questa parte, sta curando il mercato estero per conto di Paulo. Un appuntamento significativo, perchè dettato dalle strategie future dei Red Devils, che sono prossimi ad annunciare il nuovo allenatore. A meno di sconvolgimenti dell'ultimo minuto, sarà l'olandese Ten Hag ad insediarsi sulla panchina di Old Trafford ed è proprio l'attuale tecnico dell'Ajax ad aver fatto il nome della Joya ai suoi prossimi dirigenti. In caso di ribaltone e di ritorno di fiamma degli inglesi per Pochettino, non ci sarebbero margini per Dybala-United.