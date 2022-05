Romano: “Dybala, nessuna trattativa col Tottenham. Conte parlerà a breve col club”

Secondo l'esperto di calciomercato l'attaccante argentino non è in trattativa con il club inglese allenato dall'ex Inter

Paulo Dybala lascerà la Juventus al termine di questa stagione. Domenica disputerà l'ultima partita con la maglia bianconera e poi potrà concentrarsi sul futuro. L'Inter sembra essere in pole position per l'attaccante argentino ed è pronta a fare le sue mosse, ma assieme ai nerazzurri potrebbe farsi altri club, ma al momento tra le squadre interessate non ci sarebbe il Tottenham.

Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano, infatti, gli Spurs non hanno aperto le trattative per ingaggiare Paulo Dybala, ad oggi. Non ci sono trattative in corso. Antonio Conte incontrerà presto il consiglio del Tottenham per discutere i piani futuri.