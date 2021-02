Dzeko, altra telenovela in vista? Ceccarini: “L’ipotesi più probabile a giugno…”

Il noto esperto di mercato ha aggiornato gli appassionati sul futuro dell'attaccante più volte vicino all'Inter

L'ipotesi di scambio tra Edin Dzeko ed Alexis Sanchez a gennaio è naufragata nel giro di poche ore. Il bosniaco è rimasto alla Roma, per ora. Il suo futuro, da decidere al termine della stagione, sembra lontano dalla capitale. Ne ha parlato anche Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW: "Dopo la trattativa poi saltata per lo scambio con Sanchez, a Trigoria c’è stato il tanto atteso chiarimento con Fonseca ma è chiaro che il futuro è ancora da scrivere. L’ipotesi più probabile per giugno è un addio. Un discorso che non si può escludere neppure per Fonseca. Si perché anche la conferma del tecnico portoghese non è sicura nonostante una clausola che preveda il rinnovo automatico di un anno in caso di piazzamento in zona Champions League".