Dzeko aspetta Lautaro. La nuova coppia dell’Inter di scena già a Verona

L'argentino oggi dovrebbe lavorare in gruppo e per la seconda di campionato dell'Inter dovrebbe essere in campo al fianco del bosniaco

Andrea Della Sala

Da Lukaku a Dzeko. Cambia il numero 9 dell'Inter, ma il nuovo centravanti nerazzurro ha già saputo farsi apprezzare nella prima uscita. E ora aspetta il ritorno del compagno di reparto Lautaro.

"L’Inter sta cambiando pelle soprattutto grazie a lui, Edin Dzeko, l’uomo che unisce l’astuzia del centravanti e la classe del fantasista. Da questo cambio della guardia in attacco passa quindi il destino dei campioni di Italia. si nota che è già iniziata la mutazione genetica. Anzi, la transizione energetica: l’anno scorso in casa Inter c’era una centrale nucleare sempre sul punto di esplodere, adesso non serve più liberare la stessa smisurata quantità di energia. I nerazzurri in costante sovraccarica godevano delle frequenze estreme di Lukaku, adesso la squadra di Inzaghi può scalare di un paio di marce: con Dzeko diminuisce l’elettricità, anche perché ormai si cerca preferibilmente il ricamo elegante sullo stretto e non gli strappi feroci in ripartenza", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Il bosniaco, però, ha accolto con soddisfazione pure la buona novella in arrivo dall’allenamento. Già oggi dovrebbe tornare in gruppo Lautaro Martinez, il suo partner designato per questa nuova stagione. Il suo ritorno in campo, interessa parecchio proprio il bosniaco e non solo. La nuova attesissima coppia dei sogni nerazzurri verrà valutata sul campo già da venerdì, nella seconda giornata di campionato contro il Verona. I tifosi dell’Inter, che hanno visto nelle ultime due stagioni scatenarsi quella macchina infernale chiamata Lu-La, sono incuriositi da ciò che sarà nella nuova era. Anche perché il bosniaco possiede un tocco magico, riesce a migliorare i compagni che gravitano attorno a lui. Nello stesso tempo, nel progetto di Inzaghi Lautaro raddoppierà le fatiche: in base alla partita si vestirà o da prima punta (come in Nazionale e al Racing) o da seconda (come l’anno scorso assieme a Lukaku)", aggiunge il quotidiano.