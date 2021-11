Dzeko e Bastoni in dubbio per Napoli? “Staff Inter ottimista per Edin, il difensore…”

C'è un po' di apprensione in casa Inter per due infortunati che sono andati in ritiro con la Nazionale, Bastoni e Dzeko

Matteo Pifferi

C'è un po' di apprensione in casa Inter per due infortunati che sono andati in ritiro con la Nazionale, Bastoni e Dzeko. "Il difensore, finito in tribuna in Italia-Svizzera, ieri ha lasciato il ritiro azzurro per rientrare a Milano. Il problema fisico agli adduttori accusato nei minuti finali del derby non è stato ancora smaltito, lo staff medico dell'Italia ha deciso di non rischiarlo e così Bastoni già domani, o al più tardi martedì, salirà ad Appiano per svolgere delle terapie e capire se potrà recuperare per la super sfida col Napoli di domenica sera", spiega infatti Tuttosport.

Caso Dzeko

Dzeko invece ha avuto un risentimento al flessore destro, ha lavorato a parte tutta la settimana e ha dato forfait al match perso ieri dalla Bosnia contro la Finlandia che ha escluso i bosniaci dai Mondiali. "Motivo che potrebbe spingere Dzeko a tornare prima a Milano, anche se, essendo il capitano della Bosnia, potrebbe rimanere fino a martedì quando ci sarà la gara contro l'Ucraina. L'Inter, ovviamente, confida però che Dzeko non giochi, visto che la partita non conterà nulla", spiega Tuttosport che fa il punto della situazione: "Lo staff medico nerazzurro è comunque ottimista per il recupero di Dzeko per il Napoli, sempre che, ovviamente, non ci siano ricadute nei prossimi giorni".