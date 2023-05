Milan-Inter, pagelle GdS: Dzeko spiega calcio, Barella motore infinito, difesa top

L'Inter si aggiudica il derby di andata delle semifinali di Champions League con il punteggio di 0-2 grazie alle reti di Dzeko e Mkhitaryan. Per La Gazzetta dello Sport il migliore in campo è proprio l'attaccante bosniaco: "Nel 2018 portò la Roma in semifinale di Champions e lì terminò la sua corsa, ora vede Istanbul. Professore che spiega calcio". Benissimo anche Barella: "Guardare e riguardare la giocata col tacco con cui manda al tiro Mkhitaryan nel primo tempo. Ma mica solo quella. Motore infinito, manda pure in porta Gagliardini: si riesce a clonarlo?". Promossa a pieni voti anche la difesa, così come il resto della squadra.