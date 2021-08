Dzeko show contro il Genoa, GdS: “E c’è un dato top passato sotto silenzio”

Per l'Inter, Dzeko rappresenta una certezza nonostante la carta di identità: Inzaghi dovrà gestirlo al meglio per averlo al massimo

"C’è un dato passato sotto silenzio, su Edin Dzeko: contro il Genoa ha corso 11 chilometri, meglio di lui (come sempre avviene per le partite dell’Inter) solo Marcelo Brozovic". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla prestazione maiuscola di Edin Dzeko contro il Genoa, a testimonianza dell'ottimo stato di forma del bosniaco, fisicamente già al top. "Dzeko è uomo da tutto e subito. È l’uomo a cui Inzaghi sa di dover spiegare poco o niente. È l’attaccante di cui l’allenatore dice: «Può fare scuola». Evoluto, moderno, centravanti e rifinitore, come racconta in maniera esemplare il tabellino del match contro il Genoa, gol e assist a condire una presentazione che è un po’ di un biglietto da visita", commenta il quotidiano.