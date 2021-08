Dzeko, Lucci ha dovuto battagliare con la Roma. All’Inter sarà utile perché…

L'attaccante nerazzurro ha già dato dimostrazione di quanto possa valere il suo arrivo per Inzaghi

"La condizione fisica di Edin è discreta e così ha potuto mostrare tutto il suo repertorio, andando incontro all'azione per favorire gli inserimenti di Sensi e dei centrocampisti, o allargandosi per cercare l'assist in mezzo. La sensazione è che a Inzaghi farà molto comodo, indipendentemente da chi sarà l'altro rinforzo per il reparto offensivo". Il Corriere dello Sport ha commentato così la prestazione dell'attaccante dell'Inter, Dzeko, alla sua prima uscita, nell'amichevole contro la Dinamo Kiev.