Dzeko ko, ma resta a disposizione della Bosnia: giocherà contro l’Ucraina?

L'Inter rimane in apprensione per le condizioni fisiche del proprio centravanti, alle prese con un fastidio muscolare

L'Inter rimane in apprensione per quanto riguarda i propri calciatori impegnati in giro per il mondo con le rispettive Nazionali. Le prime brutte notizie sono già arrivate, da Bastoni a de Vrij, passando per Dzeko: l'attaccante bosniaco non ha ancora smaltito il risentimento muscolare accusato domenica sera durante il derby e non ha potuto giocare il match di qualificazione ai Mondiali contro la Finlandia, ma è comunque rimasto a disposizione del suo ct. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Ieri Edin Dzeko ha alzato bandiera bianca prima della partita con la Finlandia per non aver smaltito del tutto il risentimento al flessore, ma la Bosnia senza lui è tutt'altra squadra: k.o. 3-1 in casa e addio al Mondiale. Dzeko rimarrà in nazionale: da capire se giocherà nella prossima (inutile) sfida contro l'Ucraina".