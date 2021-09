Inter, Dzeko: “Non si può perdere così: sconfitta immeritata ma dovevamo fare gol”

Le parole del calciatore dell'Inter al termine della sfida di Champions League contro il Real Madrid, giocata a San Siro

"Sconfitta immeritata? Giustissimo. Meritavamo molto di più. Se non fai gol è difficile vincere. Abbiamo fatto una grande gara contro un grande avversario. Abbiamo avuto le nostre occasioni, anche Courtois è stato molto bravo e noi meno bravi. Però non si poteva perdere questa partita, è un grande peccato. Dal primo giorno mi sono sentito importante. I ragazzi sono grandi uomini e grandi giocatori, come hanno dimostrato l'anno scorso e dimostreremo quest'anno".