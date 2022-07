Dzeko, sondaggio del Dortmund rispedito mittente: “Deciso a restare all’Inter”

L'attaccante non ha dubbi sulla sua permanenza all'Inter e lo ha ribadito al club rifiutando le richieste finora arrivate

Il mercato dell'Inter per quanto riguarda il reparto offensivo dovrebbe essere concluso. L'arrivo di Lukaku e la partenza difficoltosa di Sanchez dovrebbero essere gli unici movimenti.

"Ad oggi non sono previsti altri interventi in entrata sulle fasce. Dalla Germania è rimbalzata la notizia di un interesse del Borussia Dortmund nei confronti di Dzeko. In effetti il club tedesco ha sondato il terreno con il giocatore, deciso però a restare a Milano", spiega La Gazzetta dello Sport.