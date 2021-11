Dzeko: “Shakhtar gara importante, ce l’abbiamo fatta. Siamo dove vogliamo essere”

L'attaccante dell'Inter ha parlato ai microfoni della Uefa dopo la vittoria dei nerazzurri a San Siro contro lo Shakhtar

È stata una gara importante per noi, soprattutto dopo le ultime 3 partite in cui non abbiamo segnato contro lo Shakhtar e dopo il primo tempo dove sembrava lo stesso. Poi abbiamo segnato e una volta era fuorigioco e poi un'altra volta nel secondo tempo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta e siamo orgogliosi perché siamo dove vogliamo essere. Abbiamo avuto tante occasioni e non abbiamo fatto gol nel primo tempo, dobbiamo fare anche i complimenti al portiere e il miste ci ha detto di andare avanti così che avremmo trovato il gol. E così è stato.