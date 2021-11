La Bosnia di Dzeko sconfitta 3 a 1 dalla Finlandia: addio qualificazione mondiale

L'attaccante dell'Inter ha dato forfait perché non ha smaltito l'infortunio rimediato nel derby e i suoi compagni in 11 contro 10 sono stati sconfitti

Doveva esserci, ma non è riuscito a farcela. Dzekonon era a disposizione per la partita contro la Finlandia e la partita è finita 3 a 1 per la squadra rivale. Così la Bosnia è finita ufficialmente fuori dal Mondiale perché con la sconfitta la Nazionale di Petev è finita a -4 dal secondo posto, occupato proprio dall'avversaria di giornata.