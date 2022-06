Nations League – La Bosnia pareggia in Finlandia 1-1: assist di Dzeko

Finisce 1-1 la prima per la Bosnia di Edin Dzeko in Nations League: i bosniaci hanno pareggiato in Finlandia

Finisce 1-1 la prima per la Bosnia di Edin Dzeko in Nations League. La Nazionale allenata dal bulgaro Petev ha pareggiato 1-1 in Finlandia. I padroni di casa sono andati in vantaggio per via del gol realizzato su calcio di rigore, al termine del primo tempo, dall'attaccante Pukki. Al 93', però, ci ha pensato Prevljak a firmare il gol del definitivo 1-1. Dzeko, autore dell'assist, è rimasto in campo per tutti i 90' di gioco. Prossimo impegno, per i bosniaci, in casa contro la Romania giovedì 7 giugno.