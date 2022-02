Dzeko firma la volata scudetto: non c’è Inter senza Edin. Retroscena su Sanchez

L'attaccante bosniaco segna per il pareggio dell'Inter a Napoli, di fianco a lui doveva esserci il cileno ma Inzaghi ha scelto Lautaro

"Una rete che può essere decisiva nella volata scudetto. Se l’Inter avesse perso, si sarebbe aperta ufficialmente la crisi, partendo dall’ennesimo errore di De Vrij , invece il pareggio può sì permettere al Milan (battendo la Samp, comunque non una formalità) di balzare avanti in classifica, però l’Inter avrebbe comunque la possibilità del contro-sorpasso vincendo la gara di Bologna rinviata per il focolaio di Covid che aveva decimato i rossoblù. Un’Inter che ieri ha ufficialmente concluso gli scontri diretti contro le dirette avversarie scudetto, altro buon motivo per sottolineare l’importanza del decimo gol in campionato di Edin, il 14° in stagione", riporta Tuttosport.