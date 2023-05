Libero – Inter, Dzeko freddino sul tema rinnovo: la proposta araba lo tenta

L'attaccante bosniaco, in scadenza di contratto con i nerazzurri, non ha ancora pres una decisione sul suo futuro

Ancora nessuna certezza sul futuro di Edin Dzeko: l'attaccante bosniaco è in scadenza di contratto con l'Inter, e al termine della stagione prenderà una decisione. Le opzioni non gli mancano di certo: la dirigenza nerazzurra gli ha già fatto sapere che lo terrebbero volentieri a Milano, ma a condizioni economiche diverse da quelle attuali, e dall'estero si muove qualcosa, soprattutto dall'Arabia Saudita .

Una scelta da prendere con grande attenzione da parte di Dzeko, che si sente ancora pronto per giocare ad alti livelli e non vorrebbe rinunciare a troppi soldi, nonostante i 37 anni compiuti. Così scrive Libero: "Futuro arabo per Edin Dzeko? L'attaccante bosniaco, in scadenza di contratto il 30 giugno, è freddino sul rinnovo (6,5 milioni a stagione) e può raggiungere CR7 nel campionato saudita".