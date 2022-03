Inter, ora in attacco rischia anche Dzeko. E per il futuro c’è una certezza

L'attaccante bosniaco non segna da quasi un mese: la sua titolarità può essere messa in discussione da Inzaghi

La crisi dell'attacco dell'Inter ha coinvolto anche Edin Dzeko: l'attaccante bosniaco, dopo un inizio decisamente prolifico sotto porta, nelle ultime settimane non è più riuscito a segnare. L'ultimo gol risale al 12 febbraio contro il Napoli, praticamente un mese. Anche per questo motivo la sua titolarità indiscussa potrebbe essere messa in discussione da Simone Inzaghi, che fin qui non ha mai rinunciato all'ex Roma. Anche questa sera, contro la Salernitana, Dzeko dovrebbe partire dall'inizio, ma alle sue spalle scalpia Sanchez, e i ritorni di Correa e Caicedo offrono al tecnico nerazzurro maggiori opzioni di scelta.