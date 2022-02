Inter, Dzeko in gol dopo 2 minuti: rete più veloce da quando gioca in Italia

L'attaccante bosniaco ha sbloccato il quarto di finale contro la Roma sfruttando al meglio l'assist di Perisic

Ci ha messo meno di due minuti Edin Dzeko per sbloccare la sfida contro la Roma, sua ex squadra. Come rivela Opta, per l'attaccante dell'Inter si è trattato del suo gol più veloce da quando è arrivato in Italia: "Edin Dzeko ha segnato nei primi due minuti di gioco di una partita, considerando tutte le competizioni, per la prima volta dal suo arrivo in Italia nel 2015/16. Fiamme".