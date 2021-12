EDICOLA TS – Dzeko, i record che non ti aspetti: per ora derby vinto con Ibra

"Dzeko, i record che non ti aspetti". Recita così il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola giovedì 30 dicembre 2021

"Dzeko, i record che non ti aspetti". Recita così il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola giovedì 30 dicembre 2021. "Solo CR7 meglio di Edin tra i bomber over 35. Per ora, derby vinto con Ibra", si legge sul quotidiano. In taglio alto si parla di Pobega ("Il Milan chiede 40 mln") mentre la copertina è dedicata a Ramsey che "costa più di Ronaldo".