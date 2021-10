Dzeko in Nazionale, preoccupazione in casa Inter: Inzaghi fa gli scongiuri

L'attaccante bosniaco si è inserito alla grande nell'ambiente nerazzurro e si è subito rivelato fondamentale

Gol, intelligenza tattica, prestanza fisica e non solo: ci ha messo poco Edin Dzeko per diventare un elemento fondamentale della nuova Inter targata Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro non può prescidere dall'attaccante bosniaco , ma l'età del giocatore consiglierebbe qualche turno di riposo. Ecco perchè, come scrive Tuttosport, la preoccupazione in vista degli impegni con la Bosnia è tanta:

"In questa fase iniziale della stagione, con un'Inter che deve voltare pagina dopo l'esperienza Conte e fare sue le indicazioni tattiche di Inzaghi, Dzeko rappresenta l'ancora a cui appigliarsi. L'Inter ha bisogno di lui e Inzaghi avrà bisogno di Edin, soprattutto nel prossimo mese di impegni, con le due sfide chiave in Champions con lo Sheriff e gli scontri diretti in campionato, a partire dal 16 ottobre con la trasferta a Roma contro la Lazio, quando i tre attaccanti sudamericani - Lautaro, Correa e Sanchez - arriveranno a poche ore dalla partita e Dzeko, quindi, rappresenterà l'unica certezza offensiva a cui appigliarsi. Quindi ecco acceso un cero speciale ad Appiano per Dzeko, affinché le sfide di qualificazione ai Mondiali della Bosnia in Kazakistan il 9 ottobre e in Ucraina il 12 non creino problemi fisici al numero nove nerazzurro".