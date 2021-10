Dzeko suona la carica: “Inter, vinceremo contro la Juventus se sapremo…”

Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Edin Dzeko ha parlato anche in vista del derby d'Italia di domenica

"(ci pensa un po’) Vincerà se saprà dimostrare di essere campione d’Italia. Se tutti i giocatori daranno un contributo non per se stessi, ma per la squadra. Se penseremo a vincere in ogni modo possibile: con una strategia offensiva o difensiva, conta poco. Basta solo che si vinca”.