Dzeko: “Per 75′ siamo stati la squadra migliore, abbiamo dato tutto. Al ritorno…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Edin Dzeko ha commentato così il KO contro il Liverpool

"Rimpianto più grande? Abbiamo concesso poco, abbiamo dato tutto e per 75' siamo stati la squadra migliore. Poi abbiamo preso il gol, se non segni a queste squadre poi ti puniscono. In Champions i dettagli? Oggi l'abbiamo pagata. Se avessimo segnato, avremmo avuto più fiducia e la partita poteva andare in altre direzioni, ma non ce l'abbiamo fatta. Ritorno? Abbiamo dato tutto, siamo consapevoli di aver dato tutto per provare a vincere contro una delle migliori in Europa, ora ci concentriamo sulla Serie A e poi vediamo".