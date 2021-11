Inter, Condò: “Dzeko, testa pensante in tempo reale. Sta dando di più”

Il giornalista si è soffermato sul momento dell'attaccante nerazzurro che è migliorato anche nelle sue capacità di goleador

«Perisic sta giocando come al Mondiale. Inzaghi gioca con il baricentro più alto e sia lui che Darmian partono da metà campo e devono correre meno. Dzeko sta dando qualcosa di più: ho stima di lui come attaccante a 360 gradi e come regista offensivo. Lui ha una testa molto pensante, in tempo reale. Casomai avevo qualche riserva sulle capacità di fare gol. Ci sono anni in cui ne segna 29, ma anni in cui non è andato in doppia cifra. Quest'anno è anche goleador oltre che un meraviglioso giocatore».