Dzeko: “Il Fenerbahce mi ha mostrato rispetto. Tra Milano e Istanbul…”

E quando gli hanno chiesto come fa ad essere ancora in forma a 37 anni, l'ex calciatore interista ha sottolineato: «La mentalità è importante. Certo che devi lavorare sodo. Perché dopo i 30 anni, devi prestare più attenzione al tuo corpo. Se ti fai male, non puoi mostrare le tue qualità. Non puoi giocare per molto tempo. Per fortuna non ho avuto troppi infortuni. Ma questo è in parte merito del mio lavoro. Perché cerco di fare un lavoro di prevenzione degli infortuni ogni giorno. Mi è sempre piaciuto dirlo. Hai una carriera. Devi sbloccarlo. Quando vedi che non ce la fai più, puoi smettere. Potresti essere in grado di fare tutto meglio quando sei più giovane che a 37 anni. Ma il riposo è il più importante, perché con l'età il recupero del corpo rallenta. Il tuo corpo sente il peso di 90 minuti. Ci sono molte cose che devi gestire, non solo una o due cose. Ad esempio, eseguo esercizi anti-infortunio per circa 20-30 minuti prima e dopo ogni allenamento».

«Il miglior campionato nel quale ho giocato? Quando ho giocato in Germania, ho detto che volevo giocare in Inghilterra. Perché la Premier League è il miglior campionato del mondo per me. Volevo vedere se potevo giocare con i migliori giocatori del mondo nel miglior campionato del mondo. Non avevo paura perché se fallisci, fallisci. Ma se non provi, non sai se fallirai. Volevo andare in Inghilterra per dimostrare che potevo farcela lì. Quando ero in Bosnia, il campionato italiano era il miglior campionato, c'erano calciatori come Ronaldo, Maldini e Baggio. Il campionato italiano era come un sogno. Non avrei pensato di giocare in Italia, mi sembrava un sogno lontano», ha detto anche l'attaccante del Fenerbahce. «Ogni parte della mia carriera per me è stata importante, non mi piace scegliere anche se la Premier per me è il miglior campionato, mi sono divertito molto anche in Italia», ha aggiunto. «E cosa mi aspetto adesso? Sono qui in Turchia per mettermi alla prova, penso che un calciatore debba farlo sempre. Non conta quanto hai fatto in passato perché comunque contano le tue performance nel presente. Ormai i gol del passato sono nel passato. Non sarei venuto qui se pensassi ai tanti gol segnati e ai trofei vinti», ha spiegato.

«Ho scelto il Fenerbahce perché era l'unico club che mi voleva in Turchia e ne avevamo parlato già due anni fa. Questo club non è campione da nove anni e non è possibile, questa è una sfida per me. Sarebbe bello rendere felici le persone con le mie qualità dentro e fuori dal campo, con la mia mentalità. Questa società deve tornare a vincere ogni anno. Mi hanno presentato il profetto, sono uno dei più grandi club Turchia e mi hanno mostrato grande rispetto, questo mi ha convinto», ha detto sul suo trasferimento nel campionato turco.

«Se mi sento più a casa a Milano o Istanbul? Ho vissuto a Milano per 2 anni. Siamo appena arrivati a Istanbul, ma ci è piaciuta molto. Quindi posso dire entrambe le cose. Mi sento già a casa. Non è molto diverso dalla vita che avevo a Milano o a Roma. Fa parte del nostro lavoro. Devi abituarti velocemente. È più facile soprattutto quando hai compagni di squadra e dipendenti che vivono vicino a te. Forse i fans qui sono un po' più fanatici. Sono molto educati quando vogliono fare una foto con me. Non sono ancora uscito molto. Per ora esco solo a cena. non c'è tempo a parte quello. Ci alleniamo tutti i giorni, abbiamo partite. Ma finora sta andando bene», ha detto sul suo ambientamento.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con fcinter1908 e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei nerazzurri in campionato e in europa.