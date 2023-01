TS – Dzeko recuperato, Lautaro scalpita: Inter, chi al fianco di Lukaku a Monza?

L'Inter, dopo il successo contro il Napoli, punta a ripetersi questa sera sul campo del Monza. Uno dei dubbi di formazione per Inzaghi, come scrive Tuttosport, riguarda il partner di Lukaku: "Edin Dzeko è perfettamente recuperato dopo i crampi accusati col Napoli e, oltre ad aver matato l'Atalanta a Bergamo nell'ultimo match prima della sosta mondiale, ha segnato nelle ultime tre partite, considerando pure le amichevoli con Reggina e Sassuolo. Lautaro Martinez però scalpita e, con lui, la suggestione di rimettere la LuLa al centro del villaggio. Il ballottaggio è aperto ma la sensazione è che possa spuntarla Dzeko proprio per dare continuità a quanto fatto col Napoli".