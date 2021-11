Dzeko e Lautaro, siamo già a 13 reti. Non è la LuLa, ma l’Inter si gode la nuova coppia

I due attaccanti dell'Inter stanno dimostrando di avere buon affiatamento e per ora hanno segnato 13 gol in questa stagione

"Nelle prime posizioni compare la "DzeLa" a quota 13 centri (7 per Dzeko, 6 per Lautaro). Meglio ha fatto solo la coppia biancoceleste Immobile-Pedro, con un totale di 14 gol. Non siamo certo ai livelli della "LuLa", che nelle prime 13 giornate delle due stagioni con Conte aveva collezionato 16 reti, ma poco ci manca. Di certo, sono numeri che non autorizzano rimpianti, a cui vanno aggiunti anche quelli di un Correa che, per quanto viaggi a corrente alternata, quando si accende risulta decisivo. Contro il Napoli lo è stato anche per aiutare Lautaro a sbloccarsi dopo quasi due mesi di digiuno, durante i quali la macchina offensiva nerazzurra ha comunque continuato a macinare gol. Adesso che il Toro è tornato, quella macchina promette di diventare ancora più devastante", spiega Gazzetta.it.