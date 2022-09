Inter, il ritorno di Lukaku non oscura Dzeko. E con il Barça non è detto che…

L'attaccante è entrato subito in forma ed è risultato decisivo in Champions. Col ritorno di Lukaku vuole dare il suo contributo

L'avvio di stagione di Edin Dzeko è stato ottimo. Il bosniaco si è fatto trovare pronto quando chiamato in causa, anche per via dell'infortunio di Lukaku.

"Il ritorno di Lukaku sulla carta ridurrà il minutaggio di Dzeko che però in questo momento è l'attaccante più affidabile a livello europeo. Non lo dice solo il rendimento della scorsa stagione nel girone di Champions, ma tutta la sua carriera. Soprattutto se paragonata ai numeri di Lautaro Martinez che nella coppa dalle Grandi Orecchie è solo a quota 7 centri e non trova la via della rete a San Siro da quasi tre anni", analizza il Corriere dello Sport.