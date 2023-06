Giornale – Dzeko e non Lukaku col City? Sarebbe un errore. Lo United ha indicato la rotta

Se dipendesse dai tifosi dell'Inter non avrebbero dubbi su chi schierare a fianco di Lautaro nella finale contro il Manchester City. Nell'ultimo mese e mezzo Romelu Lukaku ha trascinato la squadra a suon di gol e assist, ma a Istanbul Edin Dzeko conserva un leggero vantaggio. "È pensiero diffuso che se Inzaghi gli ha fatto giocare per intero l'ultima gara di campionato, significa che contro il Manchester City il titolare sarà Dzeko. Può essere, ma sarebbe un errore. Lukaku è quel che serve all'Inter per incendiare la partita, aggredire il rivale, metterla sul piano della forza più che su quella del palleggio", sottolinea il Giornale.