Dzeko per Lukaku? Il retroscena: “C’era un altro nome più immediato per l’Inter”

L'Inter si gode i gol di Edin Dzeko, che finora sta performando in maniera ottimale dal momento del suo arrivo in nerazzurro. Ma, come tutti sanno, in casa Inter c'era un altro nome valutato per l'attacco come successore di Romelu Lukaku: Duvan Zapata. E i due, ricorda il Corriere dello Sport, saranno di fronte sabato: "Sfida speciale, perché ci sono anche i riflessi dell'ultimo mercato, quando Ausilio e Marotta hanno pesato con cura l'eredità di Lukaku. Dzeko non era solo un goleador da prendere a prezzo di saldo, per non gravare sul bilancio con l'acquisto del colombiano. In ogni caso, la candidatura di Zapata sembrava quanto di più immediato, una volta consumato l'addio di Big Rom".