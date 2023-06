"Edin Dzeko deve convincere Inzaghi a dargli una maglia da titolare nella finale di Champions. Il tecnico piacentino si è sempre affidato al bosniaco nelle sfide chiave di questa annata, dalla Supercoppa alla finale di Coppa Italia, anche se il recente ruolino in area avversaria di Lukaku rende non semplice la scelta per la finalissima. Da qui dipenderà in parte anche la partita che i nerazzurri vorranno condurre contro gli inglese a livello tattico", spiega il Corriere dello Sport.