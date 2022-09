Dzeko, col Milan si è preso una maglia per il Bayern. Farà coppia con Lautaro

"Dzeko, il posto contro i tedeschi, se l’è guadagnato anche per come è entrato con il Milan. Ha di fatto risvegliato un’Inter appena sprofondata sull’1-3, firmando pure il gol della speranza (vana) di riuscire a rimontare. Per farlo, e per andare a raccogliere il cross di Darmian, il bosniaco ha bruciato Tomori, quindi non uno qualsiasi. E anche questo dettaglio è utile a comprendere che la condizione c’è, anche più di certi compagni", riporta il Corriere dello Sport.