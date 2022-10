Inter, Dzeko: “Milano mi è piaciuta subito. Sempre avuto voglia di dare il massimo”

Intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme di Inter -Viktoria Plzen, Edin Dzeko , centravanti nerazzurro, ha ripercorso così la sua carriera: "Jusuf Sehovic, è stato il mio primo allenatore, una figura importantissima per me da cui ho imparato tanto. La mia carriera non sarebbe stata la stessa senza di lui e la mia famiglia: i miei genitori e mia sorella ci sono sempre stati, soprattutto nei momenti di difficoltà. Da quando ho cominciato ad allenarmi, ho sempre avuto quella voglia di dare sempre il massimo, di lavorare su me stesso e di non accontentarmi mai, sono queste le caratteristiche che mi hanno portato fino a qui.

Sono nato a Sarajevo il 17 marzo 1986, una città bellissima che ha sofferto tanto durante la guerra. Ora però sta crescendo molto e per me rimane la più bella del mondo. Le tappe successive sono state diverse, prima in Repubblica Ceca, a Usti nab Labem, poi Teplice, quindi Wolfsburg in Germania. A Manchester sono stato quattro anni e mezzo, per poi trasferirmi prima Roma, dove sono stato sei anni, poi a Milano, due città che mi sono piaciute subito per tante ragioni.