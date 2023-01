Dzeko, gol ed esultanza alla Milito: terzo trofeo con l’Inter, obiettivo scudetto

L'età non conta per Edin Dzeko: lo si è visto due giorni fa, quando ha fatto impazzire la difesa del Milan, regalando all'Inter la settima Supercoppa Italiana della sua storia. Una prova magistrale, quella del centravanti bosniaco, che ha fatto scattare paragoni importanti: su tutti, quello con Diego Milito in occasione della finale di Champions League del 2010. Dalla sterzata su Tonali all'esultanza, come scrive il Corriere dello Sport: "Quella sterzata con cui ha messo a sedere Tonali, infatti, era tipica del repertorio del "Principe". Questi la esibì anche nella finale di Champions con il Bayern, per il sigillo del 2-0. Allora, a incassare la sbandata fu Van Buyten. Poi, l'argentino corse ad esultare verso la bandierina, piegandosi sulle ginocchia. Beh, ha fatto lo stesso anche Dzeko, l'altra sera, prima di accogliere l'abbraccio dei suoi compagni".