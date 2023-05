Dzeko, il Milan prova a fermare Dzeko. Ma alla fine vince l’attacco dell’Inter

"Fermare Dzeko, a qualunque costo. Nei primi minuti il Milan è andato giù abbastanza pesante sul centravanti bosniaco dell’Inter e lo ha fatto con Thiaw. Il giovane difensore tedesco cercava l’anticipo con le buone o con le cattive. Poi Dzeko si è spostato a destra e a lui si è dedicato Tomori, ma il Milan sembrava lo stesso preoccupato da Dzeko, dalla sua capacità di organizzare un’azione e non solo di concluderla. Dzeko non è stato dominante come nell’andata, ma nella prima frazione è riuscito lo stesso a imporsi come regista. Suo il tocco per una conclusione che Mkhitaryan avrebbe potuto sfruttare meglio e sua una grande apertura per Dumfries. Verso la fine del tempo, Dzeko si è fatto vivo in prima persona, con la deviazione di testa che ha costretto Maignan al gioco di prestigio della deviazione «da mano a mano»", riporta La Gazzetta dello Sport.